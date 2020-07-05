По состоянию на утро 5 июля в мире уже более 11,2 миллионов случаев коронавируса с начала пандемии. От осложнений умерли более 530 тысяч человек.

Об этом говорят данные американского университета Джона Хопкинса.

По состоянию на 09:00 число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 выросло до 11 271 021 человек. Умерли 530 857 пациентов, выздоровели 6 064 394 человек.

Первая пятерка стран антирейтинга по количеству инфицированных коронавирусом выглядит следующим образом:

США - 2 839 542 (129 676 умерли, 894 325 выздоровели)

Бразилия - 1 577 004 (64 265 умерли, 990 731 выздоровели)

Россия - 673 564 (10 011 умерли, 446 127 выздоровели)

Индия - 673 165 (19 268 умерли, 409 083 выздоровели)

Перу - 299 080 (10 412 умерли, 189 621 выздоровели)

По данным независимого сайта статистики Worldometer, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 68,5. В США на 1 млн населения скончались 400 человек, в Бразилии - 303, в России - 69, в Индии - 14, в Перу - 316.

Напомним, вчера количество зараженных коронавирусом перевалило за 11 миллионов человек.

Ранее мы писали, что в субботу в Украине наибольшее количество новых коронавирусных больных приходилось на Львовскую область и Киев, а в Донецкой, Луганской и Полтавской областях за сутки 4 июля не выявлено ни одного случая Covid-19.