В Украине 823 новых случая коронавируса за сутки. Данные на 5 июля
В Украине с начала пандемии зарегистрировали 48 500 случаев Covid-19. За прошедшие сутки плюс 823 новых случая. Умерло 22 человека, выздоровел 221 украинец.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, больше всего зараженных обнаружили во Львовской области - 138 новых случаев за сутки. Немного меньше, 107 случаев заболевания коронавирусом, обнаружили в Закарпатской области.
Больше всего заболевших в Черновицкой области - 5 002, в Киеве - 5 543, Львовской области - 6 197.
В Киеве за сутки болезнь подтвердилась у 78 человек.
Напомним, что в запорожском "Металлурге" коронавирусом заболели 13 футболистов.
Как сообщала "Страна", на свадьбе в Ивано-Франковской области выявили вспышку коронавируса.