В Украине с начала пандемии зарегистрировали 48 500 случаев Covid-19. За прошедшие сутки плюс 823 новых случая. Умерло 22 человека, выздоровел 221 украинец.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, больше всего зараженных обнаружили во Львовской области - 138 новых случаев за сутки. Немного меньше, 107 случаев заболевания коронавирусом, обнаружили в Закарпатской области.

Больше всего заболевших в Черновицкой области - 5 002, в Киеве - 5 543, Львовской области - 6 197.

В Киеве за сутки болезнь подтвердилась у 78 человек.

Напомним, что в запорожском "Металлурге" коронавирусом заболели 13 футболистов.

Как сообщала "Страна", на свадьбе в Ивано-Франковской области выявили вспышку коронавируса.