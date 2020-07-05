В субботу, 4 июля, активисты в Балтиморе снесли статую Христофору Колумбу, после чего решили утопить его в бухте.

Об этом сообщает The Baltimore Sun.

Инцидент произошел в День Независимости США. Памятник, установленный в районе Маленькая Италия, сперва повалили при помощи веревки, а после этого – покатили в сторону городского порта, где и сбросили в воду.

В этот момент в городе запускали фейерверки в честь праздника. Как известно, мореплавателя обвиняют в геноциде коренного населения Америки, требуя пересмотреть взгляды на его наследие.

В США неизвестные повалили статую Христофору Колумбу. Скриншот: baltimore.cbslocal.com

Ранее мы писали о том, что в американском городе Ричмонд, (расположен в штате Вирджиния), демонтировали статую генерала конфедератов Томаса Джексона, известного также под прозвищем "Каменная стена". Это случилось после того, как мэр города Левар Стоуни отдал распоряжение о сносе всех памятников героям Конфедерации, установленных в городе.

Ранее мы писали, что в США участники антирасистских демонстраций расправились с несколькими памятниками первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. В нескольких городах статуи были осквернены либо вовсе снесены. Протестующие отрубили голову Колумбу в Бостоне, утопили памятник в озере в Ричмонде (Вирджиния), облили статую красной краской в Майами и сбросили изваяние с постамента в Сент-Поле (Миннесота).