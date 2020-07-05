В воскресенье, 5 июля, кратковременные дожди с грозами накроют центральные и северные регионы Украины. Местами пройдут ливни. На юге воздух прогреется до +39.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На западной Украине ожидается сухая и теплая погода. Днем воздух прогреется до +25-29 градусов. В ночное время до 13-17 тепла.

Жителей северных областей ждут дожди с грозами, однако это не помешает воздуху прогреться до +27-30 градусов. А ночью синоптики прогнозирует от +16 до +21.

В центральных регионах также будет дождливо и с грозами. Днем столбик термометра покажет от +27 до +38, а ночью около +16-21.

На юге сегодня будет еще жарче: от 34 до 39 градусов тепла. Ночью же ожидается от 20 до 24 градусов со знаком "плюс". Дожди пройдут в Одесской области.

На востоке дождей или гроз не предвидится. Наоборот, солнце и небольшая облачность будут сопровождаться дневными 34-37 градусами тепла. Ночью же будет от 19 до 21 тепла.

Ранее "Страна" писала о том, что юг Украины ждут три дня 42-градусной жары.

Также мы сообщали, что спасатели сообщили о грозе, шквалах и ливнях на Западной Украине 3 июля.