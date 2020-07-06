В Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных областях страны. За последние сутки заразилось 543 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:

Винницкая обл. - 1 967 (1 334 выздоровели)

Волынская обл. - 2 752 (847 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1 115 (977 выздоровели)

Донецкая обл. - 681 (173 выздоровели)

Житомирская обл. - 1 468 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3 375 (1 001 выздоровели)

Запорожская обл. - 597 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2 700 (1 173 выздоровели)

Киев - 5 602 (1 809 выздоровели)

Киевская обл. - 2 789 (1 512 выздоровели)

Кировоградская обл. - 659 (561 выздоровел)

Луганская обл. - 84 (64 выздоровели)

Львовская обл. - 6 301 (965 выздоровели)

Николаевская обл. - 461 (310 выздоровели)

Одесская обл. - 1 883 (827 выздоровели)

Полтавская обл. - 324 (274 выздоровели)

Ровенская обл. - 4 190 (2 079 выздоровели)

Сумская обл. - 321 (248 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2 101 (1 275 выздоровели)

Харьковская обл. - 2 371 (1 224 выздоровели)

Херсонская обл. - 196 (182 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 842 (594 выздоровели)

Черкасская обл. - 670 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5 018 (2 218 выздоровели)

Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели).

"Подтверджено 49 043 случая COVID-19, из них 21 703 выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 06.07 составляет 26 078 человек. Сейчас госпитализированы 4 087 человек, из них 103 человека подключены к аппарату ИВЛ", - указано в сообщении.

Всего исследовано ПЦР 722 513 образцов и ИФА 270 131 образец.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус за сутки подтвердился у 41 ребенка. Всего с начала эпидемии заболели 3 550 ребенка.

Как сообщала "Страна", коронавирус нового типа, вероятно, не был создан в лаборатории Китая, а находился во всем мире задолго до пандемии в спящем состоянии. Он проявился при определенном сочетании природных факторов.