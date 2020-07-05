Утром 5 июля жители Африки, Америки и некоторых европейских стран смогут вживую наблюдать полутеневое Лунное затмение.

Затмение начнется в 06:07 по Киеву, его пик наступит в 07:30, а уже в 07:44 будет видно полнолуние. Так как в Украине явление не увидеть, его прямую трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире. Плеер с видео мы публикуем ниже.

Полутеневое лунное затмение или Penumbral Lunar Eclipse отличается тем, что Луна (в данном случае ее 35%) закроет Землю.

Июльские лунные затмения называют Громовой луной или Луной-самцом из-за того, что именно в этот период начинаются штормы, а также самцы оленей сбрасывают рога. Астрологи утверждают, что лунные затмения очень сильные, вызывают у людей упадок сил и сонливость.

Лунное затмение 5 июля 2020. Смотреть в прямом эфире:

После того, как состоится это Лунное затмение, над Землей пролетит ярчайшая комета C/2020 F3. Увидеть фото этой кометы и узнать о ней больше можно здесь.

4 июля начался полный парад планет, который продолжится около двух недель. Это тоже уникальнейшее явление, подобное случится лишь 8 февраля 2169 года. В нашем отдельном материале читайте самые интересные факты о полном параде планет.

А специально для читателей "Страны" опубликованы полный лунный календарь на июль 2020 года.