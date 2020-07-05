Эксперты выяснили, какие фильмы 90-х до сих пор остаются самыми популярными в мире и проверили частоту поисков в интернете. Первое место занял "Форрест Гамп".

Об этом сообщает "Комменсант" со ссылкой на американскую телекоммуникационную компанию Frontier Communications.

Компания провела анализ по запросам фильмов 90-х в ста странах мира и выяснила, что самым популярным оказался "Форрест Гамп", снятый в 1992 году.

На втором месте оказался "Один дома" 1990 года. Третье место разделили "Парк Юрского периода" 1993 года и "Привидение" 1990 года.

Следующим оказался "Титаник" 1999 года и "Люди в черном" 1997-го.

Далее следуют мультфильм "Король Лев", снятый в 1994 году, после него - мульт "Алладин" 1992 года.

В Японии самым попылярным фильмом оказался "Терминатор 2: Судный день" - 1991, а в Новой Зеландии "Армагеддон" 1998 года.

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