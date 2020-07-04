В воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский продолжит свой рабочий визит в Одессе. День глава государства в основном посвятит самому себе. В его расписании свободному времени отведено целых 8 часов.

Об этом гласит программа визита Зеленского в Одессу, которая оказалась в распоряжении журналистов из Pavlovsky News.

Так, согласно документу, завтра президента ожидают такие дела:

08:00 - 08:30 Переезд в Одесский морской вокзал (г. Одесса, пляж Ланжерон, 25 - ул. Приморская, 6)

08:30 - 11:00 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ ВМС Украины (ул. Приморская, 6)

11:00 Свободное время.

19:00 Вылет из Центрального аэропорта "Одесса"

Как потратит президент свои свободные часы пока неизвестно, однако сегодня Зеленский уже успел побывать на море. Правда, там он не отдыхал, а осматривал место крушения танкера Delfi, который уже несколько месяцев лежит у берега одесского пляжа "Дельфин".

Напомним, недавно "Страна" писала о том, на что планировал посмотреть глава государства в Одесской области во время своего рабочего визита.