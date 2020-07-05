Во время матча "Динамо" - "Шахтер" без зрителей, который прошел сегодня в Киеве, на футбольное поле при помощи дрона сбросили несколько плюшевых сов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украинский ногомяч".

"Матч Динамо - Шахтер не остался без зрителей. Поединок посетили совы. Наверное, поддержать Тайсона", - указано в сообщении.

Арбитру Виталию Романову пришлось остановить игру, чтобы убрать игрушки, упавшие на часть поля "Шахтера".

Сегодняшняя акция - отсыл к прошлому матчу команд, в ходе которого разгорелся расистский скандал из-за поведения ультрасжатое "Динамо".

В прошлом году в Харькове состоялась центральная встреча 14 тура чемпионата Украины по футболу (УПЛ). В присутствии более 20 тысяч болельщиков на стадионе играли лидеры - донецкий Шахтер и киевское Динамо. С гостевых трибун Динамо во второй половине игры начали доносится расистские выкрики и "уканье", как "укают" обезьяны в джунглях.

Таким образом фанаты хотели оскорбить иностранных членов команды, от чего капитан "Шахтера" бразилиец Тайсон расплакался, вскоре игру прервали. Позднее динамовские фанаты начали утверждать, что делали такие звуки в поддержку северных пятнистых сов, игрушечную версию которых и сбросили сегодня на поле.

Как сообщала "Страна", в субботу, 4 июня, на НСК "Олимпийский" в Киеве, в 29-м туре чемпионата Украины (УПЛ), динамовцы приняли "горняков" и проиграли со счетом 3:2.