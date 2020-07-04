В Великобритании девушка забыла про пакет с картофелем на три месяца. Через некоторое время она обнаружила, что у овощей выросли огромные розовые "конечности".

Девушка поделилась жуткими снимками в своем Twitter.

Так, жительница Британии Донна Поре оставила на кухне пакет картофеля и уехала на родину во Францию после того, как в Европе были введены карантинные ограничения.

Вернувшись обратно через три месяца она с ужасом обнаружила, что у овощей появились гигантские отростки, похожие на конечности мутанта. По словам девушки, через некоторое время после испуга она долго смеялась, так как поняла, в чем дело.

Ранее мы писали, что британский ученый-генетик Билли Салливан обнаружил мутацию в генах легендарного британского рок-музыканта, бывшего вокалиста группы Black Sabbath Оззи Осборна.

Также недавно народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, как после выхода из комы сразу же захотела отведать жареной картошки.