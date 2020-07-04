Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинцы и россияне завидуют жителям Беларуси.

Об этом сообщает "Белта".

"Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет ребенка, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось", - заявил он.

Также он сравнил Беларусь с Европой и США, в который якобы 60 миллионов безработных провоцируют голодные бунты.

"Посмотрите на Америку - богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу - им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в США 60 млн безработных, голодные бунты. Мы - не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах", - добавил Лукашенко.

Напомним, президент Беларус Александр Лукашенко, который ранее называл коронавирус "ударом по башке", объявил о победе над инфекцией Covid-19. Такое заявление глава республики сделал во время вручения государственных наград, где особое внимание уделил медикам.