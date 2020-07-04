Через несколько дней в небе можно будет наблюдать уникальное явление - полет ярчайшей кометы C/2020 F3.

Фотографию кометы опубликовал российский космонавт Иван Вагнер в своем Twitter в субботу, 4 июля.

"На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!" - пишет Вагнер.

Также космонавту удалось запечатлеть серебристые (мезосферные) облака.

Стоит отметить, что в ближайшие дни комету C/2020 F3 будет видно с Земли в рано утром низко над северо-восточным горизонтом, неподалеку от созвездия Возничего.

Напомним, что в воскресенье, 5 июля, произойдет полутеневое лунное затмение, которое завершит так называемый "коридор затмений" этого лета. Мы собрали пять ответов на вопросы об этом астрономическом явлении, а также советы астрологов.

Ранее "Страна" узнала у астролога Владислава Росса, что нужно делать в лунное затмение, чтобы обречь себя на идеальное будущее. И что пророчит лунное затмение украинским политикам.