В селе Писаревка под Винницей недавно освобожденный из тюрьмы мужчина убил косой хозяина дома, которому вызвался помогать.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

"Около 18.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина, который пришел помочь обработать огород, во время ссоры убил ее сожителя. Подозреваемого задержали на месте совершения преступления. Им оказался 27-летний житель Киевской области, ранее судимый за кражи и грабеж. Орудие убийства - косу и другие вещественные доказательства полицейские изъяли", - указано в сообщении.

Мужчины познакомились в тот же день - 26-летний хозяин дома подобрал работника на вокзале и отвез домой для помощи по огороду за деньги. Однако во время застолья после выполненной работы домовладелец неожиданно приревновал свою сожительницу к работнику и схватился за нож.

В ответ гость защитился косой и убил ревнивца. Полицию вызвала женщина, которая стала причиной раздора.

Напомним, в Николаевской области 16-летний внук зарезал деда, потому что тот прервал компьютерную игру. Подросток сам вызвал полицию и признался в убийстве.

Как сообщал "Страна", в Сумской области мужчина случайно заколол себя сельскохозяйственной косой, на которую упал с велосипеда во время движения.