В Винницкой области ревнивые мужчины устроили поножовщину. Один другого убил косой
В селе Писаревка под Винницей недавно освобожденный из тюрьмы мужчина убил косой хозяина дома, которому вызвался помогать.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.
"Около 18.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина, который пришел помочь обработать огород, во время ссоры убил ее сожителя. Подозреваемого задержали на месте совершения преступления. Им оказался 27-летний житель Киевской области, ранее судимый за кражи и грабеж. Орудие убийства - косу и другие вещественные доказательства полицейские изъяли", - указано в сообщении.
Мужчины познакомились в тот же день - 26-летний хозяин дома подобрал работника на вокзале и отвез домой для помощи по огороду за деньги. Однако во время застолья после выполненной работы домовладелец неожиданно приревновал свою сожительницу к работнику и схватился за нож.
В ответ гость защитился косой и убил ревнивца. Полицию вызвала женщина, которая стала причиной раздора.
Напомним, в Николаевской области 16-летний внук зарезал деда, потому что тот прервал компьютерную игру. Подросток сам вызвал полицию и признался в убийстве.
Как сообщал "Страна", в Сумской области мужчина случайно заколол себя сельскохозяйственной косой, на которую упал с велосипеда во время движения.