В Старосамборском районе Львовской области из-за сильных осадков остались подтоплены сотни домов. Высокая вода также разрушила инфраструктуру региона. Местные жители находятся в отчаянии, у самых пожилых из них не получается справиться с последствиями непогоды.

Видео с места происшествия опубликовали ГУ ГСЧС во Львовской области.

Спасатели сообщают, что в 3-х населенных пунктах Старосамборского района из-за непрекращающихся дождей разлилась река Катинка. Сотрудники ГСЧС наведались к одной из местных жительниц, чтобы выяснить, пострадала ли она от наводнения. Оказалось, что дожди размыли часть крыши ее дома.

"С полпятого до половины девятого лило, как из ведра. Наверху проело цемент. Вылезла на чердак, думаю "Господи, что же это творится". Это страшно. Понаставляла всякого, чтобы не текло ничего в дома", - сказала пенсионерка.

На вопрос спасателя о том, осталась ли женщина в одиночестве, или у нее есть дети, женщина ответила, что ее сын умер полтора года назад и помощи ждать не от кого.

По данным ГСЧС, в результате катаклизма в этом районе подтоплены более 240 домов, размыты 20 пешеходных переходов и 18 транспортных переездов через реку.

Для ликвидации последствий наводнения привлечены 30 спасателей, 4 единицы спецтехники, 7 мотопомп и 1 глубинный насос.

"Мероприятия по ликвидации последствий подтоплений продолжаются", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что от наводнения пострадали также Ивано-Франковская и Закарпатская области. Ущерб от непогоды составил 125 и 500 миллионов гривен соответственно.

Ранее мы писали, что Италия передаст насосное оборудование и средства защиты пострадавшей он наводнений Западной Украине.