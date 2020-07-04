Первый "премьер-министр ДНР", глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай анонсировал скорое юридическое присоединение Донбасса к России.

Об этом он заявил в ходе съезда российской партии "Родина" в Санкт-Петербурге сегодня, 4 июля.

"Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре", - сказал Бородай.

Бородай коснулся и темы недавнего голосования по поправкам в Конституцию России, в котором могли участвовать и жители "ЛДНР" с паспортами РФ. "Конечно мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам в Конституцию это очень важный шаг", - сказал он.

Как сообщалось, Минский процесс прочно зашел в тупик. И судя по заявлениям России она уже начинает готовить почву, чтоб объявить о крахе всех решений Нормандского саммита в Париже, обвинив в этом Украину.

Следующий шаг - констатация смерти Минских соглашений. Третий шаг - убеждение в этом Германии и Франции. Четвертый шаг - начало процесса постепенной отмены санкций с России, которые были привязаны к выполнению Минских соглашений (раз они мертвы, то и выполнять нечего). Пятый шаг - легитимизация в той или иной форме "ДНР/ЛНР" со стороны России.

Параллельно этому будет прорабатываться механизм полного прекращения огня на Донбассе.

Это длинный путь, но, судя по всему, Москва уже по нему начинает идти. Если, конечно, вдруг в Киеве не поменяется концепция и украинские власти не начнут реализацию политической части Минских соглашений. Подробнее об этом - в материале "Страны".