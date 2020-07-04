Мусорные баки с улиц, где мог сегодня проехать кортеж президента Владимира Зеленского, спрятали в прилегающие проулки для создания красивой картинки.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала жительница Одессы Ольга Квасницкая, опубликовав соответствующее видео.

"Вот всем нам яркий пример безмозглых решений чиновников и отношение к людям, которые их содержат... Главное Для Президента картинку сделать, а люди потерпят... Цинизм и пренебрежение!" - написала она, показав четыре пластиковых мусорных бака на тротуаре Французского бульвара.

По словам женщины, там их никогда не было, на над тротуаром напротив находится здание в аварийном состоянии, от которого регулярно отваливаются куски и падают на мостовую. Таким образом местные власти перекрыли единственный безопасный тротуар на улице.

Автор ролика обратилась к Дмитрию Жеману - заместителю мэра Одессы, в компетенции которого делать такие перестановки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил место разложения танкера Delfi в Одессе, не сходя на берег.

Как сообщала "Страна", в субботу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Одесскую область. Там он намерен проконтролировать ход программы "Большая стройка", осмотреть портовые терминалы и ознакомится с инвестиционными проектами региона.