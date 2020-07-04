В Баку загорелась фабрика по производству красок Sobsan. По словам очевидцев, с территории завода прозвучало пять взрывов химических реагентов. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Видео происшествия публикуют местные жители в социальных сетях.

Информацию о пожаре на фабрике уже подтвердили в МЧС Азербайджана, сигнал об инциденте поступил к ним в 20:12 по местному времени (19:12 по Киеву).

Спасатели сообщают, что общая площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. К тушению возгарания привлечены 160 человек личного состава МЧС и 32 единицы спасательной техники.

Видео: YouTube/ No name

Напомним, что 1 июля, в Витовском районе Николаевской области, вспыхнул пожар на мусорной свалке. Спасатели не могли потушить его на протяжении суток.

А в конце июня в Киеве за два дня произошло два пожара в многоэтажках на Позняках.