От осложнений коронавируса в больнице Ужгорода в возрасте 68 лет умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец.

Об этом сообщает пресс-служба ВСЦРО, информацию "Вестям" подтвердил сын покойного.

"Сегодня неожиданно для всех нас Бог призвал на покой нашего Отца, Василия Федоровича Райчинца, самого самоотверженного, почти всегда улыбающегося священнослужителя. Все, кто его знал лично, или хоть раз в жизни встречался с ним, называли его оптимистом. В течение своего насыщенного земного пути он коснулся многих тысяч людей, и оставил ощущение Божьей любви в сердцах многих. Пусть память о нем вдохновляет нас на искреннюю любовь и службу Богу и людям", - рассказал сын умершего Анатолий Райчинец.

Заболевание коронавирумом подтвердили в больнице. Также свои соболезнования высказал Митрополит Епифаний и Офис президента Украины.

С 2010 года Райчинец был президентом Международной ассамблеи християн веры евангельской и около 15 лет до этого представлял организацию.

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