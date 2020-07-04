Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе МВД Арсену Авакову с призывом взять под контроль уровень насилия в стране.

Об этом сообщает Офис президента.

"Требую от Генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", - заявил Зеленский.

Гаранта больше всего беспокоит рост числа случаев нарушения общественного порядка, незаконного оборота и применения оружия, а также многочисленные нападения на граждан, которые иногда заканчиваются стрельбой.

Таким образом он отреагировал на драку со стрельбой около столичного ночного клуба возле "Арена Сити" на Бессарабке ранним утром сегодняшнего дня.

Напомним, в субботу утром, около 4:00 часов возле Бессарабской площади в Киеве ("Арена-сити") толпа молодых людей устроила разборки, которые закончились стрельбой. В результате инцидента есть пострадавшие.

Как сообщала "Страна", очевидица утренней драки в центре Киева сообщила, что правоохранители были на месте стрельбы и разборок, которые произошли в "Арена Сити". По ее словам, принимать какие-либо меры они не спешили, хотя один из участников сильно пострадал.