Временный глава Минобразования Сергей Шкарлет рассматривает вариант введение смешанной формы обучения (оффлайн и онлайн) для школьников с 1 сентября в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua, опубликованном в субботу, 4 июля.

"Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", - заявил Шкарлет.

По его словам, на данный момент его ведомство разрабатывает различные варианты обучения в условиях эпидемии Covid-19.

"Возможно, смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию", - отметил исполняющий обязанности министра образования.

Он добавил, что родители украинских школьников выступают против дистанционного образования, так как не считают, что данный формат обучения детей сможет эффективно заменить привычный.

"Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование - это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство", - сказал Шкарлет.

Напомним, 25 июня Кабинет министров Украины освободил Любомиру Мандзий от исполнения обязанности министра образования и назначил и.о. главы ведомства ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета.

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