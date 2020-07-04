Китайский врач рассказал об опасных позах для сна. По мнению специалиста, для того, чтобы избежать проблем с поясницей, позвоночником и шеей, людям не следует спать на боку или животе.

Об этом в пятницу, 3 июля, информирует издание Huanqiu.

По словам врача пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь, спать с опорой на подушку также опасно для здоровья.

"Ведь в этой позе позвоночник находится в разной степени искривленности, так что неудивительно, что она может привести к болям в пояснице", - уверяет медик.

Лю Чунь отметил, что стоит подкладывать подушку под согнутые колени, чтобы мышцы могли полностью расслабиться. А тем, кто все же не может отказаться от сна на боку с согнутой ногой, врач советует подложить опору под поднятую руку и ногу, которая находится не в прямом положении.

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