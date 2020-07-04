В связи с ослаблением коронавирусного карантина 4 июля в Великобритании открылись пабы. Этой возможностью решил воспользоваться 38-летний внук королевы Елизаветы II, принц Уильям. Причем насладиться бокалом сидра в заведении, которое существует уже около 600 лет, он пришел без своей супруги Кейт Мидлтон.

Фотографии принца в пабе опубликованы в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram.

Известно, что легендарный паб расположен в Норфолке, недалеко от дома Уильяма. Его встретили сами владельцы заведения - семейная пара Энтони и Джаннетт.

Герцог признался, что очень скучал по визитам в пабы и по своему любимому напитку - сидру. Во время своего визита в заведение Уильям также проинспектировал, придерживаются ли владельцы мер предосторожности в условиях коронавирусной эпидемии.

Так, на входе в паб герцог увидел дезинфектор для рук, которым он и воспользовался, однако маску и перчатки член королевской семьи надевать не захотел. Примечательно, что Уильям пришел в паб одним из первых, на часах не было и 14:00.

"Герцог пожелал удачи всему коллективу и расспросил, как сотрудникам удалось адаптироваться к новым условиям", - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Напомним, еще в марте, когда Британия переживала сложные дни коронавирусной эпидемии, отец премьера Британии Стэнли Джонсон заявил о намерении пойти в паб, несмотря на запреты правительства.

А вот в Дании пабы, кафе и рестораны заработали еще 18 мая.