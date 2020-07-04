Американка Мики Судо выиграла в конкурсе имени Натана по поеданию хот-догов на скорость. Это уже седьмая подряд победа девушки.

Об этом сообщает Sports.yahoo.

"Нет фанатов, нет проблем! Мики Судо побивает рекорд женского хот-дога за 48 минут за 10 минут, чтобы завоевать свой 7-й титул подряд", - заявил ведущий Дастин Дорси.

Также девушка побила предыдущий рекорд в 41 хот-дог в конкурсе для женщин. Накануне соревнования девушка рассказала организаторам, что ей не нравится новый формат конкурса в закрытом посещении, который ввели из-за карантина. Также в этом году участниц разделили полижтиленовой пленкой, чтобы минимизировать контакты, а ведущий был в маске - присутствие зрителей запретили, а поддерживать участниц пришлось членам съемочной группы.

Американка выиграла конкурс по поеданию хот-догов, съев 48 штук за 10 минут. Видео: YouTube / ESPN

Как мы писали, журналистка "Страны" поработала за 350 гривен в сутки в точке по продаже хот-догов и шаурмы и выяснила, в каких условиях их готовят.

Также "Страна" сообщала, президент Владимир Зеленский, на которого обрушились пользователи соцсетей после упоминания шаурмы в поздравлении с Днем Киева, дал ответ недоброжелателям, сфотографировавшись с этим блюдом.