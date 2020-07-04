Наибольшее число новых зараженных выявлено во Львовской области. Фото: Страна

В Украине наибольшее количество новых коронавирусных больных приходится на Львовскую область и Киев, а в Донецкой, Луганской и Полтавской областях за сутки не выявлено ни одного случая Covid-19.

Об этом в субботу, 4 июля, информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

В ЦОЗ показали карту регионов Украины с данными о числе случаев коронавируса:

  • Винницкая обл. - 1 936 (+21 новый случай)
  • Волынская обл. - 2 663 (+92)
  • Днепропетровская обл. - 1 110 (+7)
  • Донецкая обл. - 599 (новых случаев не выявлено)
  • Житомирская обл. - 1 447 (+12)
  • Закарпатская обл. - 3 214 (+88)
  • Запорожская обл. - 588 (+9)
  • Ивано-Франковская обл. - 2 598 (+54)
  • Киев - 5 465 (+118)
  • Киевская обл. - 2 747 (+45)
  • Кировоградская обл. - 657 (+4)
  • Луганская обл. - 84 (новых случаев не выявлено)
  • Львовская обл. - 6 059 (+176)
  • Николаевская обл. - 455 (+5)
  • Одесская обл. - 1 835 (+43)
  • Полтавская обл. - 322 (новых случаев не выявлено)
  • Ровенская обл. - 4 041 (+91)
  • Сумская обл. - 308 (+4)
  • Тернопольская обл. - 2 025 (+35)
  • Харьковская обл. - 2 311 (+56)
  • Херсонская обл. - 196 (+1)
  • Хмельницкая обл. - 828 (+6)
  • Черкасская обл. - 657 (+4)
  • Черновицкая обл. - 4 972 (+37)
  • Черниговская обл. - 560 (+6)

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 4 июля составляет 25 295 человек. Наибольшее число активных больных на 100 000 населения зафиксировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Волынской (174,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12659 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 408 пациентов. Заболевание подтверждено у 3456 детей и 6937 медиков, из них 4331 медработник выздоровел. За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 705 836 образцов и ИФА - 262 527 образцов.

Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 4 июля. Скриншот: ЦОЗ

Напомним, по состоянию на утро субботы, 4 июля, в Украине увеличилось количество пациентов, у которых подтвердили кооронавирусную инфекцию. Так, число зараженных за сутки составило 914 человек, всего в Украине подтвердили 47 677 случаев инфицирования.

Ранее мы писали, что во всем мире коронавирусом заразились 11 197 278 человек.

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