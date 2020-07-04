В Украине наибольшее количество новых коронавирусных больных приходится на Львовскую область и Киев, а в Донецкой, Луганской и Полтавской областях за сутки не выявлено ни одного случая Covid-19.

Об этом в субботу, 4 июля, информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

В ЦОЗ показали карту регионов Украины с данными о числе случаев коронавируса:

Винницкая обл. - 1 936 (+21 новый случай)

Волынская обл. - 2 663 (+92)

Днепропетровская обл. - 1 110 (+7)

Донецкая обл. - 599 (новых случаев не выявлено)

Житомирская обл. - 1 447 (+12)

Закарпатская обл. - 3 214 (+88)

Запорожская обл. - 588 (+9)

Ивано-Франковская обл. - 2 598 (+54)

Киев - 5 465 (+118)

Киевская обл. - 2 747 (+45)

Кировоградская обл. - 657 (+4)

Луганская обл. - 84 (новых случаев не выявлено)

Львовская обл. - 6 059 (+176)

Николаевская обл. - 455 (+5)

Одесская обл. - 1 835 (+43)

Полтавская обл. - 322 (новых случаев не выявлено)

Ровенская обл. - 4 041 (+91)

Сумская обл. - 308 (+4)

Тернопольская обл. - 2 025 (+35)

Харьковская обл. - 2 311 (+56)

Херсонская обл. - 196 (+1)

Хмельницкая обл. - 828 (+6)

Черкасская обл. - 657 (+4)

Черновицкая обл. - 4 972 (+37)

Черниговская обл. - 560 (+6)

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 4 июля составляет 25 295 человек. Наибольшее число активных больных на 100 000 населения зафиксировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Волынской (174,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12659 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 408 пациентов. Заболевание подтверждено у 3456 детей и 6937 медиков, из них 4331 медработник выздоровел. За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 705 836 образцов и ИФА - 262 527 образцов.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 4 июля, в Украине увеличилось количество пациентов, у которых подтвердили кооронавирусную инфекцию. Так, число зараженных за сутки составило 914 человек, всего в Украине подтвердили 47 677 случаев инфицирования.

Ранее мы писали, что во всем мире коронавирусом заразились 11 197 278 человек.