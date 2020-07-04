Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 4 июля
В Украине наибольшее количество новых коронавирусных больных приходится на Львовскую область и Киев, а в Донецкой, Луганской и Полтавской областях за сутки не выявлено ни одного случая Covid-19.
Об этом в субботу, 4 июля, информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.
В ЦОЗ показали карту регионов Украины с данными о числе случаев коронавируса:
- Винницкая обл. - 1 936 (+21 новый случай)
- Волынская обл. - 2 663 (+92)
- Днепропетровская обл. - 1 110 (+7)
- Донецкая обл. - 599 (новых случаев не выявлено)
- Житомирская обл. - 1 447 (+12)
- Закарпатская обл. - 3 214 (+88)
- Запорожская обл. - 588 (+9)
- Ивано-Франковская обл. - 2 598 (+54)
- Киев - 5 465 (+118)
- Киевская обл. - 2 747 (+45)
- Кировоградская обл. - 657 (+4)
- Луганская обл. - 84 (новых случаев не выявлено)
- Львовская обл. - 6 059 (+176)
- Николаевская обл. - 455 (+5)
- Одесская обл. - 1 835 (+43)
- Полтавская обл. - 322 (новых случаев не выявлено)
- Ровенская обл. - 4 041 (+91)
- Сумская обл. - 308 (+4)
- Тернопольская обл. - 2 025 (+35)
- Харьковская обл. - 2 311 (+56)
- Херсонская обл. - 196 (+1)
- Хмельницкая обл. - 828 (+6)
- Черкасская обл. - 657 (+4)
- Черновицкая обл. - 4 972 (+37)
- Черниговская обл. - 560 (+6)
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 4 июля составляет 25 295 человек. Наибольшее число активных больных на 100 000 населения зафиксировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Волынской (174,1) областях.
Сейчас госпитализированы 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12659 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 408 пациентов. Заболевание подтверждено у 3456 детей и 6937 медиков, из них 4331 медработник выздоровел. За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 705 836 образцов и ИФА - 262 527 образцов.
Напомним, по состоянию на утро субботы, 4 июля, в Украине увеличилось количество пациентов, у которых подтвердили кооронавирусную инфекцию. Так, число зараженных за сутки составило 914 человек, всего в Украине подтвердили 47 677 случаев инфицирования.
Ранее мы писали, что во всем мире коронавирусом заразились 11 197 278 человек.