В Украине запланировали повышение минимальной заработной платы в три этапа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год:

С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%).

С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20%).

С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%)", - написал он.

По словам Шмыгаля, при повышении минимальной зарплаты правительство ориентируется на пять показателей: потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности и неравенство.

Глава правительства считает, что повышение показателя минималки стимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию, поможет сравнять МЗП и реальный прожиточный минимум, который сейчас находится на уровне 4,9 тысяч гривен.

Кроме того, повышение минималки не повлияет на инфляцию и не отразится на безработице "в условиях разогрева экономики". Последний показатель был сориентирован по опыту 2017 года.

Напомним, с 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен.

Как сообщала "Страна", правительство Украины разработало график, согласно которому с 1 сентября минимальная зарплата в Украине будет увеличена до 5 тысяч гривен.