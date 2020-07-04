Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что не поддерживал бывшего президента Виктора Януковича и его "Партию регионов" публично и не помнит, когда давал соответствующее интервью.

Об этом сообщает "Левый берег".

"Поверьте, я его реально не читал. И точно не мог такого сказать. Там написано, якобы я сказал, что поддерживаю Партию регионов еще с 2004 года. Но в 2004 я работал только один год на должности ректора частного университета. Мне нужно было формировать учебный процесс, искать помещение, искать преподавателей. В 2007-2009 году я очень плодотворно сотрудничал с Николаем Томенко по ряду проектов. Скажите мне, какая стыковка может быть с Партией регионов? Я не давал это интервью. Возможно, там есть вопросы, которые мне задавали, но этот абзаца я вообще не помню", - сказал он.

По словам Шкарлета, с бывшим главой МОН Дмитрием Табачником он не общался с момента его смещения с должности.

Отметим, в 2010 году издание "Свобода ФМ" опубликовало интервью со Шкарлетом, где тот заявил, что всецело поддерживает политику "Партии регионов".

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не сменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось ощущать на себе определенное давление правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов", - указано в тексте.

Кроме того, в 2010 году он баллотировался в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 - уже от "Блока Петра Порошенко".

Верховная Рада накануне отказалась утверждать его на должности главы МОН, потому премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его и. о. главы в обход парламента. После этого под Кабмином прошло несколько протестов - сначала со стороны научных сотрудников и учителей, а потом студентов и активистов, однако на них власть пока что не отреагировала.

Напомним, после того, как Сергей Шкарлет был назначен исполняющим обязанности министра образования Украины, новость об этом появилась на официальном сайте министерства. Однако, потом само информационное сообщение подверглось корректировке и исправлениям. В новости убрали строки, в которых отмечалось, что для назначения Шкарлета Кабмин создал в МОН дополнительную должность заместителя. "Для этого Кабмин добавил еще одну ставку заместителя министра в штатное расписание МОН, ведь только с этого поста можно назначать врио министра.

Как сообщала "Страна", 25 июня, когда правительство назначило на должность и. о. Минобразования и науки скандального Шкарлета, под зданием ведомства заметили яркую тропическую змею, которая неизвестным образом прибыла в Киев из Гондураса.