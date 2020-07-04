Россия потребовала от Украины подготовить поправки к Конституцию об "особом статусе Донбасса" в ближайшее время. Накануне немецкие СМИ писали о том, что представитель Кремля настаивал на законопроекте в 6 числу.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"Не до 6 июля, а в ближайшее время. Таким образом, сегодня не удалось получить от Украины четкого ответа, когда будет подготовлен этот документ поправок в Конституцию", - заявил он.

В Киеве же итоги переговоров советников, по слов президента Зеленского, оценивают "хорошо".

Также Владимир Зеленский ответил на более ранее требование Москвы предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника. Он сказал, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене.

Как сообщала "Страна", ранее Москва настаивала на том, чтобы Киев до 6 июля предоставил проект по особому статусу Донбасса.