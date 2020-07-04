Глава Наблюдательного совета "ПриватБанка", в прошлом эксперт-консультант МВФ, Шэрон Иски получает $2 тысячи зарплаты в день.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Новое Время".

Сообщается, что уровень зарплаты главы набсовета банка установлен по среднесуточной ставке $2 тысяч/день на 10 дней в месяц. При этом никаких дополнительных бонусов Иски на этой должности не получает. Сама глава контрольного органа заявила, что не знает, какую зарплату получают сотрудники в других украинских государственных банках и компаниях.

"Что касается государственных банков, то, как я понимаю, уровень заработной платы был установлен путем бенчмаркинга для аналогичных должностей того же уровня ответственности и опыта на украинском и европейском рынках", - сказала Иски.

Глава набсовета отметила, что работает "пять или шесть дней в неделю целый день каждый месяц". При этом, по ее словам, большинство членов наблюдательного совета работают по меньшей мере полный рабочий день.

"Некоторым членам нашего совета пришлось отказаться от других позиций, поскольку работа в ПриватБанке настолько требовательна", - добавила Иски.

Она добавила, что за последний год набсовет ПриватБанка провел более ста различных заседаний, а также ежедневные совещания.

"Наше первое заседание набсовета длилось 14 часов. Мы начали в 9 часов утра и закончили в 11 часов вечера. И это было обычное заседание. Для заседаний набсовета я встаю в 2 часа ночи, очень часто я начинаю работу до 6 утра, потому что в Киеве в это время полдень (глава набсовета живет во Флориде - Ред.)", - сказала Иски.

"Да, мы понимаем, что наши зарплаты высоки по сравнению со средними в Украине, но они адекватны тому уровню квалификации, ответственности, затраченному времени и усилиям, которые необходимы для этих позиций", - заверила глава набсовета.

Напомним, о том, что Иски возглавила набсовет "ПриватБанка" стало известно в конце июля прошлого года.

Ранее мы писали, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" раскритиковала украинские власти за слишком большие зарплаты для членов набсоветов.