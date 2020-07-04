Нынешняя девушка Дональда Трампа-младшего и представитель предвыборной кампании нынешнего президента США Кимберли Гилфойл получили положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает CNN.

"После положительного результата теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы ограничить любое воздействие. У нее все хорошо, но ее еще раз проверят, чтобы убедиться в правильности диагноза, поскольку ее болезнь бессимптомна. В качестве меры предосторожности она отменила все запланированные встречи. Дональд Трамп-младший также был протестирован, тест отрицательный, но в качестве меры предосторожности он тоже ушел в самоизоляцию, отменил все публичные мероприятия", - заявил глава штаба финансового комитета кампании Трампа Серхио Гора.

В Штабе поспешили заверить в том, что Гилфойл не контактировала с Трампом-старшим в последнее время.

Напомним, в США продолжается эпидемия коронавируса, который легко проникает даже в высшие эшелоны власти. Так, например, уже восемь сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа оказались заражены Covid-19.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп, который намерен разорвать торговые отношения с Китаем из-за эпидемии, признался, что потерял двух близких друзей из-за коронавируса.