В Киеве работа над фонтаном со скульптурой Архистратига Михаила находится на завершающем этапе. Скульпторы создали 3D-модель будущей столичной достопримечательности.

Об этом в субботу, 4 июля, написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Facebook.

"Скульпторы уже начали финальный этап работ по изготовлению скульптуры Архистратига Михаила, который станет частью нового фонтана на Владимирской горке", - написал Кличко.

Он отметил, что недавно из специального "пластилина" была создана 3D-модель скульптуры, после чего она по частям будет вылита из бронзы. При этом основа композиции уже готова.

"Установим новый фонтан в верхней части парка "Владимирская горка", по Михайловского Златоверхого собора. Проект был одобрен консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте охраны культурного наследия КГГА", - заявил Кличко.

По его словам, новый фонтан станет уже вторым из предусмотренных проектов реконструкции парка "Владимирская Горка". Первый был установлен на выходе из парка возле пешеходно-велосипедного моста.

Также Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook видео о том, как изготавливают скульптуру Архистратига Михаила.

"Отмечу, что проект - меценатский. Его заказчиком выступает коммунальное предприятие "Спецжилфонд". А с меценатской инициативой принять участие в создании скульптурной композиции фонтана к городским властям обратилась компания "Лобортас", - добавил городской голова.

Напомним, впервые эту скульптуру Кличко показал в начале мая. Тогда он утверждал, что новый фонтан станет "еще одним магнитом для киевлян и гостей города".

Ранее мы писали, что в День Киева, 31 мая, открылся сезон работы столичных фонтанов.