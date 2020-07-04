В Городенке Ивано-Франковской области после свадьбы коронавирусная болезнь подтвердилась у 7 человек, которые были на праздновании. Власти призвали жителей региона не участвовать в массовых мероприятиях во время эпидемии Covid-19.

Об этом рассказал губернатор Ивано-Франковской области Виталий Федорив в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

Сообщается, что всего на свадьбе присутствовали 44 человека, 14 из них обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие. На данный момент, коронавирусную инфекцию выявили у 7 человек из них. Вирус передался жителям Городенки от одного из гостей праздника.

"Наша цель - не разрешать или запрещать (массовые мероприятия - Ред.), а найти общественный диалог. Но чтобы при этом не росла заболеваемость, чтобы люди не попадали в больницы и не умирали. Должна быть граница. Эта граница - это запрет проведения массовых мероприятий более десяти человек", - заявили в Госпродпотребслужбе региона и добавили, что больше всего нарушений карантинных ограничений происходит в заведениях общепита.

Напомним, что на данный момент к ослаблению карантина не готовы восемь украинских регионов, среди них и Ивано-Франковская область.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро субботы, 4 июля, общее число зараженных в Украине выросло до 47 677. За сутки инфекцию подхватили 914 человек.