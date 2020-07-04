Президент Украины Владимир Зеленский посетил место разложения танкера Delfi в Одессе, не сходя на берег, сообщает журналист "Страны".

На катере, полном силовиков, заметили также губернатора Одесской области Максима Куцого и мэра Геннадия Труханова. Накануне Зеленский потребовал убрать танкер до 20 июля - до этого местные власти обещали, что разберутся с проблемой до 28 июня.

Во время визита Зеленского на берегу развернули плакаты сторонники Партии Шария, которые протестовали против избиений их активистов и отсутствия реакции на них властей.

Напомним, из танкера Delfi, прибитого к берегу одесского пляжа "Дельфин", выливается топливо. Пятно разлива стремительно увеличилось и даже достигло зоны водоема, в которой купаются отдыхающие.

Как сообщала "Страна", танкер Delfi, который штормом был прибит к одесскому пляжу "Дельфин" в ноябре прошлого года, по прежнему лежит в море неподалеку от берега. Несмотря на причиненное им загрязнение, власти города разрешили одеситам купаться неподалеку от судна. Туристы пользуются возможностью и во всю фотографируются на фоне танкера, пока его не убрали.