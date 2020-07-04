По состоянию на субботу, 4 июля, Киев и 7 областей не готовы к дальнейшему смягчению карантина. Ситуация с коронавирусной эпидемией улучшилась в Харьковской и Черновицкой областях.

Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.

Так, на следующий этап ослабления карантина из-за повышенного показателя динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие регионы:

Киев (10,01%)

Донецкая область (376,89%)

Закарпатская область (28,41%)

Ивано-Франковская область (28,41%)

Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в таких областях:

Донецкая (16,15%)

Черниговская (14,07%)

Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих регионах:

Волынская область (23,37%)

Донецкая область (11,39%)

Закарпатская область (18,73%)

Ивано-Франковская область (12,97%)

Львовская область (11,63%)

Ривненская область (17,75%)

Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (63,55%).

Напомним, что вчера к ослаблению карантинных ограничений не были готовы 10 регионов Украины.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро субботы, 4 июля, число зараженных за сутки составило 914 человек, всего в Украине подтвердили 47 677 случаев заражения.