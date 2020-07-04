Харьковская и Черновицкая области выбыли из "красного" коронавирусного списка
По состоянию на субботу, 4 июля, Киев и 7 областей не готовы к дальнейшему смягчению карантина. Ситуация с коронавирусной эпидемией улучшилась в Харьковской и Черновицкой областях.
Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.
Так, на следующий этап ослабления карантина из-за повышенного показателя динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие регионы:
- Киев (10,01%)
- Донецкая область (376,89%)
- Закарпатская область (28,41%)
- Ивано-Франковская область (28,41%)
Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в таких областях:
- Донецкая (16,15%)
- Черниговская (14,07%)
Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих регионах:
- Волынская область (23,37%)
- Донецкая область (11,39%)
- Закарпатская область (18,73%)
- Ивано-Франковская область (12,97%)
- Львовская область (11,63%)
- Ривненская область (17,75%)
Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (63,55%).
Напомним, что вчера к ослаблению карантинных ограничений не были готовы 10 регионов Украины.
Ранее мы писали, что по состоянию на утро субботы, 4 июля, число зараженных за сутки составило 914 человек, всего в Украине подтвердили 47 677 случаев заражения.