Киев все еще не может ослабить карантинные ограничения. Фото: Страна

По состоянию на субботу, 4 июля, Киев и 7 областей не готовы к дальнейшему смягчению карантина. Ситуация с коронавирусной эпидемией улучшилась в Харьковской и Черновицкой областях.

Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.

Так, на следующий этап ослабления карантина из-за повышенного показателя динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие регионы:

  • Киев (10,01%)
  • Донецкая область (376,89%)
  • Закарпатская область (28,41%)
  • Ивано-Франковская область (28,41%)

Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в таких областях:

  • Донецкая (16,15%)
  • Черниговская (14,07%)

Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих регионах:

  • Волынская область (23,37%)
  • Донецкая область (11,39%)
  • Закарпатская область (18,73%)
  • Ивано-Франковская область (12,97%)
  • Львовская область (11,63%)
  • Ривненская область (17,75%) 

Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (63,55%).

В Украине уменьшилось количество областей, неготовых к ослаблению карантина. Скриншот: Минздрав

Напомним, что вчера к ослаблению карантинных ограничений не были готовы 10 регионов Украины.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро субботы, 4 июля, число зараженных за сутки составило 914 человек, всего в Украине подтвердили 47 677 случаев заражения.

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