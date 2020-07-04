В субботу, 4 июля, киевский ФК "Динамо" встретится на поле с донецким "Шахтером" на НСК Олимпийский в 19:30. Трансляция будет вестись на телеканале "2+2".

У "Динамо" в этом матче небольшое преимущество из-за кадровых изменений в "Шахтере". Так, полузащитник Тете сейчас дисквалифицирован. Кроме того, на поле не смогут выйти Алан Патрик, Виктор Коваленко и Давид Хочолава, которые пропустили тренировку перед игрой.

В свою очередь, киевский ФК также потерпел потери - защитники Артем Шабанов и Владимир Шепелев не смогут выйти на поле из-за избытка желтых карточек. Пропустит игру и Денис Попов, под вопросом участие Виталия Миколенко, Никиты Бурды и Сергея Сидорчука, несмотря на то, что двое последних уже вернулись на тренировки.



Напомним, 20 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" в 27-м туре чемпионата Украины по футболу (УПЛ) донецкий "Шахтер" победил "Александрию" и досрочно взял титул победителя первенства. Триумфовали "горняки" в четверый раз подряд. Этот триумф стал 601-й победой донецкой команды в чемпионата Украины.

Как сообщала "Страна", главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что после поражения в поединке против "Десны" (3:2, 28 тур УПЛ - Ред.), в судейской было "радости и оваций" не меньше, чем в раздевалке соперника.