Сегодня во Львовской больнице скорой медицинской помощи успешно завершилась операция по пересадке сердца. Это первая такая операция в Львове за последние 15 лет и третья в Украине. Также медикам удалось пересадить две почки. Донором стал местный житель, который умер после падения с высоты.

Об этом в субботу, 4 июля, написал главврач медучереждения Олег Самчук в своем Facebook.

"Во Львове в течение последних суток трансплантированы сердце и две почки! Донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы - это было падение с высоты. После тщетных попыток спасти пациента наши специалисты констатировали у мужчины смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации, а его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям", - сообщил Самчук.

Во Львове медикам удалось успешно пересадить сердце впервые за 15 лет. Фото: Олег Самчук в Фейсбук

Он отметил, что новое сердце получил 57-летний житель Коростеня, который пять лет назад пострадал от инфаркта. По словам медика, сердце мужчины потеряло упругость и не могло качать кровь. Пересадка сердца была единственным выходом из сложившейся ситуации.

"Здоровое донорское сердце наши врачи ему трансплантировали совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым, который за считанные часы домчал в больницу", - добавил Самчук.

Во Львове медикам удалось успешно пересадить сердце впервые за 15 лет. Фото: Олег Самчук в Фейсбук

Кроме того, двое мужчин - житель Киева и пациент из Тернопольской области - получили новые почки. Операции начались около 00:00 и продолжались до 08:00.

Напомним, недавно в Ковельской центральной районной больнице в Волынской области провели вторую трансплантацию сердца. Тогда донором выступил умерший 42-летний мужчина.

Ранее мы писали, что испанские врачи смогли возобновить работу сердца пациентки, которое остановилось на 6,5 часов. Температура ее тела составляла 18 градусов.