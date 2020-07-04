В киевском троллейбусе водительница избила пассажира, а после обматерила его из-за замечания надеть защитную маску. Мужчину высадили просто посреди дороги.

Видео опубликовал пользователь Артур Витив в Facebook.

Так, на видео мужчина сначала подошел к одной из пассажирок, которая спустила маску с носа. На замечание женщина надела маску и ответила "Иди отсюда, пока я тебе не врезала".

А после того, как мужчина пригрозил ей полицией и штрафом в размере 17 000 гривен, в конфликт вмешалась водительница троллейбуса. Она начала кричать и угрожала высадить виновника "прямо сейчас".

Однако мужчина решил сделать замечание и водительнице, поскольку она спустила маску на подбородок. После этого транспорт остановился, женщина выбежала и с нецензурной бранью и кулаками набросилась на мужчину.

По словам пострадавшего, инцидент случился в троллейбусе №14 . Однако реакции "Киевпастранса" пока нет.

В Киеве водительница троллейбуса избила мужчину за замечание надеть маску. Видео: facebook.com/archkyiv

Напомним, днем ранее в метрополитене Харькова произошла массовая драка. Прямо в вагоне образовалась свалка после требования работников станции к пассажиру надеть защитную маску.

Как писала "Страна", у многих украинцев карантин уже давно вызывает раздражение и даже агрессию, и дело иногда доходит до рукоприкладства и нарушения приличий. Так, в начале июня в Киеве пассажиры трамвая избили водителя до сотрясения мозга за просьбу надеть маску.