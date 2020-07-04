Владимир Зеленский. Фото: Страна

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за рыночное регулирование курса национальной валюты и не считает, что гривню нужно сдерживать.

Об этом он заявил на брифинге в городе Южное Одесской области в субботу, 4 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…" - заявил глава государства.

Напомним, в среду, 1 июля, Смолий написал заявление президенту Украины об увольнении по собственному желанию. По его словам, на него уже долгое время осуществляется систематическое политическое давление. В четверг утром Зеленский внес в Раду постановление о снятии Смолия с должности председателя НБУ. Вчера Рада 286 голосами "за" отправила Смолия в отставку. Временно исполняющей обязанности главы НБУ стала его заместитель Екатерина Рожкова.

Как мы сообщали ранее, после отставки Смолия курс гривни немного укрепился. Перед этим на межбанке наблюдалось резкое падение нацвалюты.

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