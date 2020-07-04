В субботу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к республиканцам и демократам по случаю Дня Независимости Соединенных Штатов, пожелав им сил для борьбы со всеми вызовами.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"С Днем Независимости, США! На протяжении более 200 лет США были колыбелью демократии и стали примером для всего мира! Мы желаем республиканцам и демократам из Палаты представителей, республиканцам и демократам из Сената, и Белому дому сил противостоять всем вызовам. Украина с вами!", — говорится в сообщении.

Днем ранее мы писали о том, что посольство США в столице Украины выставило на интернет-аукцион подержанные вещи, бытовую технику и мебель.

Также "Страна" писала, что котировки нефти эталонных марок Brent и WTI в преддеврии Дня Независимости США снизились, однако по итогам недели цена на этот ресурс может прибавить 4 процента. Тем временем инвесторы переживают из-за роста числа новых больных с Covid-19 в стране.