Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти решили восстановить должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики. Более назначение на этот пост должен состояться уже через неделю.

Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в одесскую область, в ходе которой посетил Одесский припортовый завод, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас… Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру", — сказал он.

Вместе с тем, Зеленский рассказал о причинах восстановления этой должности.

"Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и комическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной", — подчеркнул он.

Напомним, должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики упразднили с утверждением Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Это состоялось еще 4 марта. До этого должность занимал Олег Коростелев.

Также "Страна" писала, что визит Зеленского в Одесскую область запланирован в рамках контроля проекта "Большое строительство". Также президент захотел встретиться с местными бизнесменами.