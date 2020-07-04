Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) выступает за увеличение "минималки" и социальных выплат, а также критикует нынешнюю власть за растрату бюджетных средств на зарплаты чиновникам и членам наблюдательных советов.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном пресс-службой ОПЗЖ в субботу, 4 июля.

"На выборах Владимир Зеленский и его "слуги народа" обещали улучшение качества жизни украинских граждан. Про конец эпохи бедности и бабушку, которая получит достойную пенсию, узнала вся страна и поверила в это. На практике оказалось, что все эти заверения не стоят ломаного гроша. Широко разрекламированные индексации пенсий увеличивают ежемесячные выплаты большинству пенсионеров на 100-200 гривен. К примеру, после майского повышения уровень выплат в среднем вырос на 260 гривен, или меньше чем на 10 долларов. Такую помощь власть решила оказать в период эпидемии и карантина наиболее уязвимым людям - украинским пенсионерам", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ заявили, что несмотря на введенные правительством ограничения на зарплаты чиновников, государственные менеджеры все равно умудряются вытаскивать из государственного бюджета различные премии и доплаты.

"На период эпидемии для чиновников ввели ограничения на заработную плату в размере 47 тысяч 230 гривен. Но это не мешает им за счет доплат, отпускных и премиальных вытаскивать из дырявого государственного бюджета дополнительные десятки тысяч гривен. По сообщениям СМИ, в мае доходы заместителя министра развития громад и территорий Натальи Хоцяновской составили 188 тысяч гривен. Более 96 тысяч гривен заработала заместитель министра экономики Юлия Свириденко. По 70 тысяч получили заместители министра обороны. А теперь монобольшинство и их партнеры из партии Порошенко и вовсе хотят ограничить действие самого запрета на высокие зарплаты для бюрократов", - добавили в партии.

В частности, в "Оппоплатформе" заявляют, что за счет денег украинских налогоплательщиков, члены наблюдательных советов устроили настоящий "пир". Так, в интервью украинским СМИ глава Набсовета "ПриватБанка" Шэрон Иски заявила, что ее зарплата составляет 2 тысячи долларов в день на 10 дней в месяц.

В связи с этим ОПЗЖ требует от властей "прекратить разбазаривание бюджетных средств" и остановить обогащение чиновников и их "иностранных помощников на нищем украинском государстве".

"Мы требуем поднять уровень прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7000 гривен. Обеспечить реальную помощь украинским гражданам, увеличить размер выплат на рождение ребенка, социальной помощи, обеспечить доступность и повысить размер коммунальных субсидий. Выполнить решение Конституционного Суда и вернуть, наконец, льготы чернобыльцам, ветеранам войны и детям-инвалидам. Украине нужна ответственная власть, которая будет не грабить, а развивать страну. А нынешние горе-управленцы должны быть отправлены в отставку, и как можно скорее", - заявили в "Оппоплатформе".

Напомним, недавно Кабмин утвердил график повышения минимальной заработной платы. С 1 сентября 2020 года "минималка" вырастет до 5 тысяч гривен.

В то же время недавно стало известно, что члены наблюдательного совета "Укрзализныци" получают миллионные зарплаты. Так, глава наблюдательного совета Шевки Аджунер за 20 месяцев работы получил более 13,8 миллионов гривен. В среднем в месяц это 700 тысяч гривен.