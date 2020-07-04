В районе Сегриа, который находится в испанском автономном сообществе Каталония, ввели строгий карантин. Более 200 тысяч местных жителей оказались в строгой изоляции из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает в субботу телерадиовещание Испании RTVE.

Решение принял глава правительства Каталонии Ким Торра на основании эпидемиологических данных, полученных из этого региона. Оно будет действовать до последующих распоряжений.

В Управлении здравоохранения Каталонии отмечают, что вероятность заражения коронавирусом в районе Сегрии значительно выше, чем в остальных частях этого автономного сообщества.

Контроль за порядком в зоне возложен на 200 сотрудников полицейских сил Каталонии.

По данным РТВЕ, медики скорой помощи и врачи университетской больницы города Виланова работают над обустройством полевого госпиталя для заразившихся.

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