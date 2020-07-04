Бывший президент Украины Петр Порошенко не считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский - "человек Путина". Но он уверен, что у Зеленского мало опыта.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту ВВС Джони Фишеру.

Политик выразил мнение, что все уголовные дела, которые открыты против него, - "месть неопытного политика, который считает, что таким способом получится решить его проблему".

На вопрос Джонни Фишера, корреспондента BBC, готов ли он сесть в тюрьму, если до этого дойдет, Порошенко ответил: "Если это спасет Украину, я даже готов отдать за это жизнь".

"Я не говорю, что украинский президент - человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытен. И его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все 5 лет моего президентства, точно играет негативную роль", - сказал бывший украинский президент.

Напомним, что сейчас против бывшего президенту Украины ведется несколько уголовных дел. Так, суд два раза пытался избрать экс главе государства меру пресечения по делу о назначении Семочко, но перенес заседание на 8 июля.

Кроме того мы писали, что Петру Порошенко хотят вручить подозрение по статье "захват власти".