В субботу, 4 июля, радикалы устроили акцию под названием "200 дней вранья" в честь поддержки подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета — Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Сперва люди собрались в парке Тараса Шевчернко, но потом отправились под здание министерства внутренних дел.

Об этом говорится в Telegram-канале "Основа майбутнього".

Так, активисты пришли с баннерами, на которых изображены лица подозреваемых в убийстве, а также надпись "Хватит вранья!". Кроме того, некоторые из активистов зажгли дымовые шашки в сине-желтых цветах.

Прибыв под здание МВД, она разрисовали асфальт возле него и скандировали "Хватит вранья".

После этого люди пошли под здание Офиса президента, где развернули баннеры с требованием освободить подореваемых.

По словам радикалов, 28 июня прошло ровно 200 дней с момента, когда Антоненко, Кузьменко и Дугарь уведомили о подозрении в убийстве.

В Киеве активисты устроили акцию в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета. Фото: Telegram/Основа майбутнього

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва.

А в декабре 2019-го полиция провела обыски и сообщила о подозрении нескольким людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Также мы писали, что замглавы МВД Антон Геращенко считает, что Шеремета убили из "патриотических мотивов".