"Страна" узнала у астролога Владислава Росса, как что нужно сделать в лунное затмение, которое пройдёт 5 июля, чтобы спроецировать своё идеальное будущее. И что пророчит лунное затмение украинским политикам.

Влад Росс считает, что главное, что нужно сделать завтра, чтобы жизнь наладилась, - избавиться от вредных привычек.

"Главное, что нужно сделать завтра - бросить пить и курить. Особенно женщинам, так как лунное затмение - женская ипостась. Кто хотел отправить своего родственника в диспансер, лечиться от вредных привычек, знайте: завтра - лучшее время. Считается, что в Лунное затмение можно бросить пить и курить раз и навсегда", - говорит астролог.

Также он советует в этот день встретить рассвет на берегу моря или реки.

"Нужно помедитировать и в 7:20 утра лечь головой на восток, все мысли проецировать на ближайшие полгода, так как следующая череда затмений будет аж зимой. Поэтому завтра можно спроецировать свое будущее на полгода вперед: профессиональный рост, личная жизнь, сброс негативной информации. Тем, кто живёт в квартире, необходимо принять контрастный душ и лечь в 7:20 головой на северо-восток и помечтать. Потом нужно надеть новую белую одежду: белые халаты после душа, завернуться в белое полотенце", - рекомендует астролог.

Также Влад Росс дал политический прогноз:

"Кто выдвигался на мэров Киева, Одессы, Львова, Днепра в этот период череды затмений явно не станет мэром. Нужно было ко мне обратиться, я бы подсказал идеальную дату, когда заявляться на мэра. Все эти клоуны, начиная с владельцев ресторанов (видимо речь идёт о нардепе Николае Тищенко - Ред.), заканчивая Александром Дубинским и всеми остальными - мэрами не станут. Сейчас еще и ретроградный Меркурий, который будет до 13 июля включительно. Они не станут мэрами Киева. Победит "темная лошадка", которая заявит о себе во второй половине июля, либо в августе. Возможно, это будут крутые в прошлом политики. "Тёмная лошадка" победит действующего мэра Киева Виталия Кличко во втором туре. Кличко выходит во второй тур, но там проиграет любому сопернику. Если бы выборы проходили по предыдущим канонам - в один тур, то Кличко выиграл бы. То же самое будет и с поправками в Конституцию в России, они не будут приняты в дальнейшем, после ухода Путина из власти в следующем году. Это мыльный пшик", - полагает Влад Росс.

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