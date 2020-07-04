Берлинская транспортная компания BVG хочет переименовать одну их станций столичного метрополитена, которая вызывает споры из-за расизма. Станция "Моренштрассе" (Mohrenstraße) может стать "Глинкаштрассе" (Glinkastraße — "улица Глинки") в честь российского композитора Михаила Глинки, который умер в Берлине.

Об этом пишет газета Der Tagesspiegel.

Старое название вызывало споры из-за расистского подтекста. Слово "Mohren" - устаревшее обозначение для темнокожих людей. Название улицы дает отсылку к тем временам, когда в этом районе размещали рабов, привезенных из Африки

Теперь станция получит название в честь соседней улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки.

"Как компания без предубеждений и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации", - отметили в компании.

Как сообщает газета Die Welt, в последние годы не раз вставал вопрос о переименовании улицы Моренштрассе. Этого, в частности, требует Общественная организация "Инициатива для черных людей в Германии". На фоне протестов против расизма, начавшихся после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в США, дискуссия возобновилась.

Ранее "Страна" писала, что Twitter удалил из своих кодов термины "хозяин", "раб" и "черный список".

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