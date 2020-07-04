В профессиональный праздник полиции подпившая компания молодежи подкинула им работы. Как уже писала "Страна", ранним утром в заведении "Godz" на Бессарабской площади в Киеве произошел конфликт между группой парней - выходцев из арабских стран и украинцев.

Предварительная причина - спонтанно возникшая неприязнь на фоне обильного употребления алкоголя. Как водится - кто-то из иностранцев не так посмотрел на девушек или проявил нежелательный знак внимания и пошло-поехало.

Как мы узнали из собственных источников в Нацполиции, в ходе разборок между арабами и нашими кто-то из восточных горячих парней пустил в ход нож и порезал шею 20-летнему украинцу. Слухи о перерезанном горле, по словам информированных источников, сильно преувеличены.

Позже уже началось выяснение отношений между группами поддержки противоборствующих сторон и кто-то в свалке применил стартовый пистолет, разрешение на ношение которого не требуется. В результате хаотичной стрельбы из "пугача" как минимум одна девушка получила легкое ранение ноги. Помощь ей была оказана на месте.

Позже полиция доставила в Печерское управление группу молодежи из "Арены", однако, как водится, те, кто резал и стрелял разбежались и в полицию привезли иностранцев и наших, которые преимущественно ничего не видели либо если и видели, то не участвовали и не захотели ввязываться в разбирательства с копами. Поэтому в ходе допросов ценной информации доставленные посетители "Арены" не дали.

Сейчас полиция завела уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины - Групповое хулиганство с использованием оружия. Максимальное наказание, которое грозит виновникам, - до 7 лет тюрьмы.

С помощью просмотров записей камер наблюдения следователи пытаются идентифицировать активных участников поножовщины и стрельбы. Как нам рассказали наши источники в одной из больниц столицы, куда доставили 20-летнего парня с порезом шеи, - его жизни ничего не угрожает.

К счастью порез не глубокий, ему обработали и перевязали рану. Более того, он не захотел оставаться в стационаре и проходить обследование, несмотря на рекомендации, и сразу же покинул медучреждение.

Медики говорят, что парень не захотел писать полиции заявление о нанесении телесных повреждений и хотел побыстрее уехать домой.

Ранее "Страна" рассказывала, что очевидица утренней драки в центре Киева сообщила, что правоохранители были на месте стрельбы и разборок, которые произошли в "Арена Сити". По ее словам, принимать какие-либо меры они не спешили, хотя один из участников сильно пострадал.



Мы писали, что по этому инциденту полиция отчиталась о задержании 10 человек.