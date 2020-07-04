Во фракции "Европейская солидарность" заявили, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец ударил депутата Марию Ионову. Сам Мотовиловец это отрицает и говорит, что в партии Порошенко манипулируют.

Об этом Мотовиловец заявил на своей странице в Facebook.

"Евросолидарность" заявила, что инцидент произошел в пятницу, 3 июля, в сессионном зале Верховной Рады. На видео видно, как чья-то рука пытается схватить за руку Марию Ионову, которая стоит за трибуной.

Во фракции идентифицировали "слугу народа", который ударил Марию Ионову, и потребовали извинений.

"Несмотря на призыв Европейской солидарности и обращение главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, представитель монобольшинства не нашел в себе мужества извиниться за свое позорное поведение", - заявили в Евросолидарности.

Партия Петра Порошенко требует отстранить депутата от участия в заседаниях Рады на 2-3 недели, а Мотовиловца призвали принести публичные извинения.

Нардеп Мотовиловец отрицает применение физической силы к Ионовой. По его словам, в зале произошла потасовка между партиями, и он сожалеет, что такие конфликты возникают вообще.

"В личной беседе я уже попросил у вас прощения - не за то, в чем обвиняет меня ваша пресс-служба. За то, что мы с вами оказались в этой ситуации, и теперь оба вынуждены как-то объясняться. Публично приносить извинения я не буду - я ничего не делал", - ответил он.

Мотовиловец предположил, что партия манипулятивно использует болезненную тему, чтобы создать медийный скандал.

Слуга народа предложил обнародовать видео инцидента. И если на нем подтвердят факт применения физической силы, то он перечислит 100 тысяч гривен на благотворительность.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве зам главного архитектора и депутат-свободовец обвиняют друг друга в избиении.

Также мы рассказывали, что зам главного архитектора Киева пожаловался на то, что его избил депутат-свободовец.