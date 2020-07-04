Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его Офис не оказывали политическое давление на бывшего главу Национального банка Украины Якова Смолия. По словам президента, у него со Смолием были хорошие отношения.

Об этом глава государства сказал на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается главы Национального банка Украины, то вы можете его (Смолия – Ред.) лично спросить, было ли давление со стороны Офиса президента. Мне кажется, уже спрашивали журналисты, и получили ответ: он сказал, что нет. У нас с ним были действительно очень неплохие, не только на профессиональном, а и на человеческом уровне, отношения", - сказал он.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление. Верховная Рада 3 июля поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Ранее бывший глава НБУ Яков Смолий рассказал, какое политическое давление на него оказывали, чтобы он ушел в отставку.

Также мы писали, что в "Слуге народа" определились, когда назначат преемника Смолия на посту главы НБУ.