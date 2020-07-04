Киевские правоохранители озвучили свою версию разборок в центре Киева, которые произошли утром в субботу, 4 июля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня утром, в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции", — говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что предварительной причиной разборок стал словесный конфликт, после которого неизвестный достал оружие и несколько раз выстрелил.

В результате инцидента, одна из участниц конфликта получила ранение ноги. Медики оказали ей помощь сразу на месте происшествия. Еще двое человек получили ножевые ранения и были госпитализированы.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу", — говорится в тексте сообщения.

По данному факту было открыто уголовное дело по статье "Хулиганство", которое предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, разборки на Бессарабке произошли рано утром, около 04:00 часов. Позже очевидица конфликта рассказала, что одному из парней неизвестные перерезали горло в тот момент, пока полиция просто стояла в стороне.