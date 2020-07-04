Президент Украины Владимир Зеленский ответил на требования Москвы предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника. Он сказал, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене.

Об этом президент сказал на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", - заявил президент.

Что касается встречи советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине, то Зеленский указал, что пока не готов ее полноценно комментировать.

"Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос", - отметил он.

Ранее "Страна" писала, что Пушилин заявил о "нулевой вероятности" возврата "ДНР" в состав Украины.

Также мы рассказывали, что на переговорах в Берлине Ермаку и Козаку не удалось договориться об особом статусе Донбасса.